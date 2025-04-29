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Дефолт на пороге. Украина не договорилась с инвесторами о своем госдолге

Дефолт на пороге. Украина не договорилась с инвесторами о своем госдолге

Киев должен выплатить примерно 600 миллионов долларов по ВВП-варрантам. Украина заявила в четверг, что ей не удалось прийти к соглашению с владельцами ее долговых обязательств на сумму 2,6 миллиарда долларов.

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