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Семак ответил, устраивает ли его, во что играет «Зенит» на старте сезона

Семак ответил, устраивает ли его, во что играет «Зенит» на старте сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после победы над «Факелом» в гостевом матче 6-го тура российской Премьер-Лиги ответил на вопрос о том, устраивает ли его, во что играет петербургская команда на старте сезона.

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