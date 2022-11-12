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МК: Венгерский депутат Тороцкаи "отменил" Украину, поздравляя поляков с днем независимости

МК: Венгерский депутат Тороцкаи "отменил" Украину, поздравляя поляков с днем независимости

Депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи поздравил Польшу с Днем независимости и заявил, что вскоре они "вновь встретятся на общей границе между Польшей и Венгрией", фактически Украина между ними "упразднена", передает "Московский комсомолец".

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