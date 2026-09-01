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Майор ВСУ: «Киевлянам не стоит надеяться на армию – учитесь выживать»

Майор ВСУ: «Киевлянам не стоит надеяться на армию – учитесь выживать»

Украинцам надо не надеяться, что ситуация в Киеве улучшится, а пытаться приспособиться жить в режиме регулярных прилетов и воздушных тревог.

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