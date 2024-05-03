Народные приметы на 3 мая

3 мая отмечается народный праздник окликания предков и день памяти преподобного Феодора Трихина. В старину в этот день было принято посещать церковь, чтобы помолиться за души умерших, а также посетить кладбище.
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