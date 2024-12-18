"Брось и иди": Врачам скорой помощи в Британии советуют применять новую схему в госпитализации пациентов

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании призвала врачей скорой помощи внедрить в работу схему "брось и иди" (drop and go), которая позволит быстрее выезжать на вызовы к пациентам с инфарктами, инсультами и другими серьезными состояниями.
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