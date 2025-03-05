Трамп: за 43 дня администрация достигла большего, чем другие за несколько лет

Он отметил, что команда только еще начала работать Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил во время своего выступления в конгрессе, что его администрация за 43 дня смогла достичь большего, чем другие администрации за четыре или восемь лет.
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