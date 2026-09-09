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В ожидании "грандиозного шухера": что происходит в Одессе и при чем тут "Новый Иерусалим" Кушнера

В ожидании "грандиозного шухера": что происходит в Одессе и при чем тут "Новый Иерусалим" Кушнера

Одесская область замерла в предвкушении смены власти. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подал заявление об освобождении от должности.

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