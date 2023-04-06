«Ты охренела? У меня слов нет!»: Кучера призвал лишить Пугачеву денег за песни после презрительных слов о россиянах

Актер отметил, что высказывание Примадонны про рабов он воспринял как личное оскорбление. Актер Оскар Кучера не сдержал ругательств в адрес Аллы Пугачевой, которая с тех пор, как уехала за границу, часто поливает грязью своих бывших соотечественников.
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