Новую вертолетную площадку для санавиации открыли в «Квартале здоровья»

Новую вертолетную площадку для санитарной авиации открыли в «Квартале здоровья» в Нижнем Новгороде. Теперь тяжелых пациентов смогут еще быстрее эвакуировать как в областную детскую больницу, так и в нижегородский кардиоцентр, сообщил губернатор Глеб Никитин.