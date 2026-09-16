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Нижегородская правда

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Новую вертолетную площадку для санавиации открыли в «Квартале здоровья»

Новую вертолетную площадку для санавиации открыли в «Квартале здоровья»

Новую вертолетную площадку для санитарной авиации открыли в «Квартале здоровья» в Нижнем Новгороде. Теперь тяжелых пациентов смогут еще быстрее эвакуировать как в областную детскую больницу, так и в нижегородский кардиоцентр, сообщил губернатор Глеб Никитин.

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