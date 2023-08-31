Военное обозрение

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Правительство РФ поддержало законопроект об ответственности добровольцев за порчу военного имущества

Правительство РФ поддержало законопроект об ответственности добровольцев за порчу военного имущества

Комиссия по законопроектной деятельности российского кабмина рассмотрела предложение законодателей относительно участников добровольческих формирований.

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