В Перми открылся первый интерактивный бэби-театр. Фоторепортаж

Пермский академический Театр-Театр запустил детскую сцену. В Театре-Тятрике, который расположился в «пирамиде» рядом с основным театром, будут показывать представления для всей семьи, даже для самых маленьких ребят.
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