В УФСИН озвучили причину попадания экс-сенатора Арашукова в ШИЗО

Осужденный на пожизненный срок за организацию убийств бывший сенатор Рауф Арашуков дважды попадал в штрафной изолятор за нарушение распорядка учреждения, его права при этом не нарушались, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСИН по Оренбургской области.
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