FT: Зеленский умолял Трампа не дистанцироваться от переговоров по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский "умолял" президента США Дональда Трампа после разговора американского главы государства с президентом РФ Владимиром Путиным "не дистанцироваться" от переговорного процесса по Украине.
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