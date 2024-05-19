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Мигранты вернувшиеся в Шереметьево были неприятно удивлены.

Мигранты вернувшиеся в Шереметьево были неприятно удивлены.

Майские праздники прошли, проверки силовиков связанные с усиленными мерами безопасности к 9 Мая постепенно сошли на нет и гости из Средней Азии потянулись в Шереметьево, наивно полагая, что теперь путь в Россию открыт.

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Комментарии
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Владимир Безгрешнов
Минина и Пожарского надо поднимать !
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14 час.
Сидор Сидоров
Кто-то в верхних эшелонах власти активно этому способствует прикрываясь правильными бумажками и творя всё больше и больше правильных законов. Я это так понимаю.
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14 час.
сергей шмельков
думу разогнать!!!!
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1 час.

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