Газы из горных пород связали с древними климатическими катастрофами

Межотраслевая команда Университета штата Флорида (Департамент наук о Земле, океане и атмосфере) обнаружила новые свидетельства того, что газовые выбросы из метаморфизованных горных пород — а не только прямая вулканическая дегазация — могли значительно усиливать климатические колебания и провоцировать массовые вымирания в истории Земли.