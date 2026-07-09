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Газы из горных пород связали с древними климатическими катастрофами

Газы из горных пород связали с древними климатическими катастрофами

Межотраслевая команда Университета штата Флорида (Департамент наук о Земле, океане и атмосфере) обнаружила новые свидетельства того, что газовые выбросы из метаморфизованных горных пород — а не только прямая вулканическая дегазация — могли значительно усиливать климатические колебания и провоцировать массовые вымирания в истории Земли.

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