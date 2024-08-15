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"Говорят одно, а делают другое": США врут о якобы своей непричастности к атаке на Курскую область – Патрушев

"Говорят одно, а делают другое": США врут о якобы своей непричастности к атаке на Курскую область – Патрушев

Непричастность США к операции, которую в настоящий момент осуществляют ВСУ в Курской области — это ложь, заявил в интервью "Известиям" Николай Патрушев.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Тут всё и так понятно, что американцы всем рулят, неужели до сих пор не дошло, ждут чтобы они самолично об этом сказали на политическом уровне, Патрушев чего ждёт то ?! Факты все и так на руках. Хватит о пустом порожне говорить, стоит и им устроить в городах Америки Курскую и Белгородскую участь, они ни как не страдают, наказания не несут, лишь слышат о наших красных линиях, ложили они на них большой и толстый
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