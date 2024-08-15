ВЧ

Владимир Черноморский

Тут всё и так понятно, что американцы всем рулят, неужели до сих пор не дошло, ждут чтобы они самолично об этом сказали на политическом уровне, Патрушев чего ждёт то ?! Факты все и так на руках. Хватит о пустом порожне говорить, стоит и им устроить в городах Америки Курскую и Белгородскую участь, они ни как не страдают, наказания не несут, лишь слышат о наших красных линиях, ложили они на них большой и толстый