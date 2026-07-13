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Российские пятиборцы выступят с флагом и гимном на чемпионате Европы в Стамбуле

Российские пятиборцы выступят на чемпионате Европы в Турции с национальной символикой.  Об этом сообщили в Международном союзе современного пятиборья (UIPM).

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