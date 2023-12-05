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«Ростелеком» заработает на петербургских «шумахерах» более 1,2 млрд

«Ростелеком» заработает на петербургских «шумахерах» более 1,2 млрд

ПАО «Ростелеком» заработает более 1,2 млрд рублей, наблюдая за петербургскими водителями на улицах и перекрестках Северной столицы.

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