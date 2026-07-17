Посольство Черногории предложило россиянам уточнять информацию о визах с середины августа

Диппредставительство пока не комментирует возможное введение визового режима с 1 октября. В посольстве порекомендовали планирующим поездку в сентябре перезванивать в середине августа, в октябре – в начале сентября.
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