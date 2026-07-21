Верховный суд признал экстремистскими две хакерские группировки, помогающие ВСУ

Верховный суд РФ признал экстремистскими хакерские группировки «Киберпартизаны BY»* и Silent Crow**. Они помогали ВСУ и тесно сотрудничали между собой для дестабилизации обстановки в России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Верховного суда.