Матильда Пано: Именно богатые стали разрушителями планеты Земля

Разрушение планеты можно остановить только, если покарать богатых, заявила Матильда Пано, лидер депутатской группы партии «Непокоренная Франция» (LFI) в Национальном собрании страны, 4 ноября передает France Info.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии