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ЧВК «Вагнер» продвигаются на всех направлениях: военкор Симонов рассказал об обстановке в Бахмуте

ЧВК «Вагнер» продвигаются на всех направлениях: военкор Симонов рассказал об обстановке в Бахмуте

Федеральное агентство новостей Штурмовики ЧВК «Вагнер» смогли перейти через железную дорогу, и подавляя сопротивление противника, продвигаются на всех направлениях.

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