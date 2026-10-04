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Украине не хватает $20 млрд на оборону до конца года. Европа не поможет закрыть дефицит

Украине не хватает $20 млрд на оборону до конца года. Европа не поможет закрыть дефицит

Украинскому бюджету по-прежнему не хватает около $20 млрд на дополнительные оборонные расходы до конца 2026 года.

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