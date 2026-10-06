Театр клоунов: визит Мерца стал катастрофой для Зеленского, немцы в ярости

4 октября канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. Вместе с ним на Украину отправились министр экономики Катарина Райхе и главы ведущих немецких оборонных компаний — Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence и Quantum Systems.
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