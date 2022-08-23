Весьма вероятно, что в смерти Дарьи Дугиной виновна киевская хунта

Теракт скорее всего готовился против идеолога Русского мира Александра Дугина, но надо дождаться результатов расследования Алексей Песков На фото: сотрудники СК РФ во время проведения осмотра места происшествия в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, где общеопасным способом была убита журналист и политолог Дарья Дугина (Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС) Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе взорвали джип «Тойота Ленд Крузер», за рулем которого находилась Дарья Дугина — 29-летняя дочь известного философа Александра Дугина.