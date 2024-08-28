Песня о дружбе

А кто же эту властную верхушку избрал. Выдвинули бы во власть тех, кто поддерживает Россию. Их же большинство. Или это не так? Ни какой разницы не вижу.

Георгий Корнев

Да что так далеко ходить, вспоминая две мировые войны. из более близкого. Вспомнить хотя бы Южный поток. Россия с Болгарией всё согласовала. Россия начала строительство, протянула трубопроводы на приличную длину, и тут болгария со своим запретом вылезла. Хорошо турки согласились на Турецкий поток, а так бы на приличные деньги попали. Болгария могла получать относительно дешёвый газ. А так, на зло маме отморожу уши.