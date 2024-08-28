Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Песня о дружбе

Песня о дружбе

Поразительное дело! В бесконечных теле-разговорах об Украине всё ещё приходится ловить занудную и постылую ноту: нам, якобы, несмотря ни на что случившееся нужна единая и дружественная нам — а как же иначе?! - Украина.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
песня о дружбе ---это сказка для младенцев!!!
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6 час.
Георгий Корнев
А кто же эту властную верхушку избрал. Выдвинули бы во власть тех, кто поддерживает Россию. Их же большинство. Или это не так? Ни какой разницы не вижу.
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3 час.
Георгий Корнев
Да что так далеко ходить, вспоминая две мировые войны. из более близкого. Вспомнить хотя бы Южный поток. Россия с Болгарией всё согласовала. Россия начала строительство, протянула трубопроводы на приличную длину, и тут болгария со своим запретом вылезла. Хорошо турки согласились на Турецкий поток, а так бы на приличные деньги попали. Болгария могла получать относительно дешёвый газ. А так, на зло маме отморожу уши.
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3 час.

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