Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение о безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества, сообщает ТАСС.
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