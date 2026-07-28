Барнаульский хоккеист Кирилл Марченко может перейти в самый титулованный клуб НХЛ

Барнаульский хоккеист, нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко может перейти в клуб "Монреаль Канадиенс", самый титулованный клуб НХЛ, сообщает "КП-Барнаул" Слухи о переходе начали ходить еще в конце июня.
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