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Барнаульский хоккеист Кирилл Марченко может перейти в самый титулованный клуб НХЛ

Барнаульский хоккеист Кирилл Марченко может перейти в самый титулованный клуб НХЛ

Барнаульский хоккеист, нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко может перейти в клуб "Монреаль Канадиенс", самый титулованный клуб НХЛ, сообщает "КП-Барнаул" Слухи о переходе начали ходить еще в конце июня.

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