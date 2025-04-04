Вэнс указал на главную ошибку Европы

Политики стран Европы ошибаются, утверждая, что Россия является для ЕС главной угрозой. На самом же деле угроза исходит от их внутренних проблем, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.
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