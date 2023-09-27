В России предложили полностью запретить экспорт одного вида топлива. По словам зампредседателя правительства Александра Новака, кабинет министров намерен ограничить вывоз бензина, купленного на рынке, и увеличить заградительные пошлины для поставщиков, которые не перерабатывают нефтепродукты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии