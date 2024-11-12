Предновогоднюю шестидневную неделю в России предлагают подкоротить

Установить 28 декабря выходным днём предложил депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР). Соответствующее обращение было направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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