НХЛ едет на Олимпиаду, ЦСКА нужен хавбек «Милана», Россия – Мальта на «РЕН ТВ» с Казаковым, Роналду в книге рекордов Гиннесса и другие новости

Привет, друзья! Радости от предстоящих ярких выходных не испортит даже международный перерыв – наоборот, нас сегодня ждет немало хороших матчей! Надеемся, что российская сборная сумеет нас порадовать – ну а пока, как всегда, подборка главных новостей вчерашнего дня.
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