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НХЛ едет на Олимпиаду, ЦСКА нужен хавбек «Милана», Россия – Мальта на «РЕН ТВ» с Казаковым, Роналду в книге рекордов Гиннесса и другие новости

НХЛ едет на Олимпиаду, ЦСКА нужен хавбек «Милана», Россия – Мальта на «РЕН ТВ» с Казаковым, Роналду в книге рекордов Гиннесса и другие новости

Привет, друзья! Радости от предстоящих ярких выходных не испортит даже международный перерыв – наоборот, нас сегодня ждет немало хороших матчей! Надеемся, что российская сборная сумеет нас порадовать – ну а пока, как всегда, подборка главных новостей вчерашнего дня.

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Лена Мисько
Если бы тренерский штаб сборной России на Олимпиаде формировал народ, то мы бы увидели в Пекине… Главный тренер - Вячеслав Быков Тренер по защитникам - Сергей Гончар Тренер по форвардам - Игорь Ларионов Тренер по спецбригадам - Константин Шафранов Тренер по вратарям - Николай Хабибулин Тренер-помощник - Валерий Брагин Глава штаба - Роман Ротенберг
Лена Мисько
⚽️ЭКСКЛЮЗИВ METARATINGS! АЛЕКСАНДР МИРЗОЯН: ПОДДЕРЖИВАЮ ИДЕЮ МАТЫЦИНА О ВВЕДЕНИИ ПОТОЛКА ЗАРПЛАТ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ Заместитель председателя комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян отреагировал на слова министра спорта России Олега Матыцина о возможном введении потолка зарплат в российском футболе. «Я когда играл в футбол, никогда не думал, сколько заработаю, поэтому не люблю говорить на тему финансов, потому что финансовое положение не имеет отношения к игре. Игрок, который хочет играть, он будет играть. Наверное, сейчас зарплаты в России очень завышены, не могу точно сказать. Неправильно говорить, кто сколько получает или должен получать. Нужно всегда играть хорошо и заслужить эти деньги, как и в других отраслях. Надо сначала определить ставки, мастерство футболистов и за это платить уже. В России есть игроки, которые получают пять-шесть миллионов евро. Лучше бы они отдали это нуждающимся или в академии влили бы деньги. Я поддерживаю это решение, многие игроки получают слишком много», — сказал (https://metaratings.ru/news/mirzoyan-podderzhivayu-ideyu-matytsina-o-vvedenii-potolka-zarplat-v-rossiyskom-futbole-1047791/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=metaratings) Мирзоян Metaratings.ru. Ранее Матыцин сообщил о том, что министерство спорта России совместно с РФС обсуждает возможное введение потолка зарплат в российском футболе. На засилье легионеров в клубах и перегретый рынок зарплат спортсменов указал также заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. @Metaratings
Лена Мисько
КДК отменил удаление полузащитника «Крыльев» в матче против «Уфы» * Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел удаление полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:1). «В соответствии с частью 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную судьей в матче. Отменить ошибочно примененное удаление футболисту «Крыльев Советов» Роману Ежову», — сообщает Twitter клуба. Встреча прошла в Уфе 26 августа. Ежов был удален на 60-й минуте, после чего пенальти реализовал Гамид Агаларов. На матче работал главный судья Владислав Безбородов. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/kdk-otmenil-udalenie-poluzaschitnika-krylev-v-matche-protiv-ufy-1831108/
Лена Мисько
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал решение КДК отменить красную карточку, которую в матче 6-го тура РПЛ против «Уфы» (2:1) получил полузащитник самарцев Роман Ежов. Главный арбитр Владислав Безбородов оставил свое решение назначить пенальти в ворота «Крыльев» в силе даже после просмотра ВАР и удалил Ежова за фол последней надежды. «Сомнений никаких не было. Сразу после игры мы решили, что будем обжаловать это решение и отстаивать этот вопрос. Сразу же отправили все необходимые документы, чтобы отменили красную карточку и признали решение неверным. Мы будем защищать свою команду и своих футболистов. Мы не имеем права молчать», – сказал Корниленко Metaratings Таким образом, Ежов сможет сыграть в матче 7-го тура РПЛ против «Локомотива», который состоится в Москве 11 ноября. Также спортивный директор клуба высказался (https://metaratings.ru/news/kornilenko-ob-otmene-udaleniya-ezhova-1047486/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=metaratings) о переходе на правах аренды в «Химки» защитника «Крыльев Советов» Максима Карпова. «Максим получил предложение от «Химок». Он по различным причинам очень мало играл в прошлом сезоне, в текущем не провели ни одной игры. Для футболиста самое важное – игровая практика. Мы пошли ему навстречу. Желаем ему успехов, удачи. Он отправляется в аренду. Никто не знает, что будет дальше, мы будем за ним наблюдать» @Metaratings
Лена Мисько
Трагедия в Беслане — наша общая боль, которая никогда не утихнет. Почтили память тех, кто навсегда остался в стенах первой школы. https://youtu.be/zxVWpdkVaMs
Лена Мисько
Роман Бабаев: «В «Локо» Марадишвили обещали место в старте и многократное увеличение зарплаты. В ЦСКА сейчас такие условия неприемлемы» Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о переходе хавбека Константина Марадишвили в «Локомотив». https://www.sports.ru/football/1100842679-roman-babaev-v-loko-maradishvili-obeshhali-mesto-v-starte-i-mnogokratn.html?sl=1
Лена Мисько
«Спартак» внес 28 игроков в заявку для участия в групповом турнире Лиге Европы. * Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артём Ребров и Александр Селихов. * Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов. * Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс. * Нападающие: Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекель Понсе и Александр Соболев. @pressbox
Максим Комаров
А Зенит, в Лигу Чемпионов, почему-то, 19? В принципе, больше нам и некого вносить. Если дисквалифицируют Малкома и Клаудиньо, а Барриоса посадят на карантин, то мы снова сыграем стартовый матч в группе в экспериментальном составе. Я расстроен, практически.
Максим Комаров
Вообще, Зенит явно не единственный, кто попал в такую ситуацию. Мне не понятно, почему остальные молчат? И почему так ведёт себя ФИФА и УЕФА? Хрень полная. Если в Англии такие требования, то пусть играют в других странах.
Лена Мисько
не посмотрела вчера матч нашей молодежной сборной, к сожалению ... судя по прочитанному все было плохо(( и Игнтанов и Умяров и Литвинов... жаль
Лена Мисько
вот что еще увидела про молодежку: *** Дай ударитЬ, [04.09.21 09:09] Молодёжная Сборная России уступила Испании, про причины поражения уже многие рассказали, они постоянные, мы бы хотели остановиться на одной мелочи. Некоторые заметили, что у российских футболистов в отличие от испанских были лишь номера, а фамилий не было на майках. По нашей информации, у молодёжной Сборной России строгие ограничения по игровым комплектам формы, каждая футболка на счету, целая катастрофа, если футболист кому-то подарит майку или возьмёт себе на память. В целях экономии фамилии наносят только на крупные турниры, а здесь и так сойдёт. А ведь за счёт фамилии на футболке повышается узнаваемость игрока, среди болельщиков и среди специалистов, при наличии одного игрового номера, нужно смотреть в протокол матча, узнавать кто это, что очень неудобно. Собственная фамилия на спине разве не добавляет мотивации молодому футболисту? Не говоря уже о том, что это основы пиара. В футболе мелочей не бывает, для раскрутки молодых игроков у нас в РПЛ идёт работа с комментаторами, чтобы они 10 раз за эфир сказали сколько лет Пиняеву или распиарили чье-то удачное действие до космических масштабов. В РПЛ ставят жесткий лимит на легионеров, требуют наличие футбольных школ у клубов, все меры оправдываются развитием российских футболистов, а где действительно нужно, у нас экономят на футболках. @daiudarit
Лена Мисько
Руководство «красно-белых» определилось с главным тренером команды. Руй Виктория продолжит работу в «Спартаке». Ранее различные телеграм-каналы сообщали о возможной смене тренера в ближайшее время, но по моим данным Рую Витории выразили поддержку - он остаётся на посту.
Лена Мисько
⏱ Руководство "Спартака" выразило доверие Рую Витории. Значит, начинаем обратный отсчёт...
Лена Мисько
Полная поддержка... Хуже для тренера «Спартака» не придумать
Максим Комаров
Да… Салатыч все ближе
Лена Мисько
Злыдня ты
Максим Комаров
Это, да
Ritchie Blackmore
черчесов гораздо хуже.
Лена Мисько
Кажется, это было самое быстрое исполнение решения РФС эвер. «Ростов» выплатил долг Алексею Козлову спустя пару часов после решения палаты по разрешению споров. Правда и сумма относительно небольшая - около восьми тысяч долларов. Бывший футболист сборной России требовал от клуба оплатить задолженность - по его мнению при увольнении ему не досчитали отпускных. В итоге он получил свои деньги на карточку уже в тот же день.
Лена Мисько
В португальском футболе разгорается коррупционный скандал, в котором замешаны трансферы "Спартака" и "Зенита" В ходе рассмотрения дела португальского хакера Руя Пинто, связанного с деятельностью (https://rtvi.com/news/man-football-leaks-charged-with-147-offences/) сайта Football Leaks, всплыли документы, заинтересовавшие следователей, ведущих расследование в отношении ФК "Порту" и "Портимоненсе" в связи с подозрениями в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Хакер может сыграть решающую роль в расследовании этого дела. В деле активно замешан Теодоро Фонсека, агент Халка и мажоритарный акционер "Портимоненсе". В частности, в рассмотрении дела фигурирует сделка по продаже Халка в "Зенит", проведённая при посредничестве компании For Gool, через которую Фонсека контролирует "Портимоненсе", и принесшая ему 13 млн. евро, которые были разделены между несколькими компаниями, расположенными в оффшорах. Ещё ряд "мутных" сделок связаны с португальским бизнесменом Педро Пиньо, проходящим также главным подозреваемым по делу недавно арестованного президента "Бенфики" Луиса Филипе Виейры. Речь идет о комиссиях, которые рассматриваются как возможные взятки. В этом контексте говорится о трансфере Зе Луиша из "Спартака" в "Порту" за сумму в районе 10,7млн. евро, поверх которых 1,4млн. евро "Порту" выплатил в качестве комиссионных. Сделка была организована бизнесменом Хосе Футо через агентство Socas Investiment, Lda., заплатившим комиссию в размере 333 тысяч евро Педро Пиньо. Грозит ли чем-либо это расследование российским клубам, не сообщается (https://zap.aeiou.pt/rui-pinto-tramar-fc-porto-428035), однако для понимания, как ведутся дела в футбольном бизнесе, информация любопытная. @kanalspartak

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