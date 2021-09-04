НХЛ едет на Олимпиаду, ЦСКА нужен хавбек «Милана», Россия – Мальта на «РЕН ТВ» с Казаковым, Роналду в книге рекордов Гиннесса и другие новости

Привет, друзья! Радости от предстоящих ярких выходных не испортит даже международный перерыв – наоборот, нас сегодня ждет немало хороших матчей! Надеемся, что российская сборная сумеет нас порадовать – ну а пока, как всегда, подборка главных новостей вчерашнего дня.