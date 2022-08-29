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Задержанный экс-мэр Архангельска заявил, что "оказался не то время и не в том месте"

Задержанный экс-мэр Архангельска заявил, что "оказался не то время и не в том месте"

Задержанный на московском "элитном автопробеге" бывший мэр Архангельска Александр Донской рассказал РИА "Новости", что точно не знает, в чем его подозревают, к автопробегу отношения не имеет и считает, что "оказался не в то время и не в том месте".

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