Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

921 подписчик

Юнармейцы Сахалина приняли участие в тематическом вечере, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

Юнармейцы Сахалина приняли участие в тематическом вечере, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

Юнармейцы из разных школ собрались вместе, чтобы встретиться с ветеранами и услышать истории о силе воли и выживании в условиях нечеловеческих испытаний, из первых уст.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх