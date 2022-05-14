Кубок Англии. Финал. «Ливерпуль» против «Челси». Онлайн-трансляция – в 18:45

«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в финальном матче Кубка Англии на «Уэмбли». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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