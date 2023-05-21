РЖД испытают ВСМ на прочность. СШХ достали из долгого ящика. Российский вагон не доедет до Грузии. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были планы России строить железную дорогу в Иране в рамках развития МТК, отказ Грузии от закупок вагонов метро у российского «Метровагонмаша» и испытания РЖД части инфраструктуры будущей ВСМ.