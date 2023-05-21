Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

РЖД испытают ВСМ на прочность. СШХ достали из долгого ящика. Российский вагон не доедет до Грузии. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

РЖД испытают ВСМ на прочность. СШХ достали из долгого ящика. Российский вагон не доедет до Грузии. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были планы России строить железную дорогу в Иране в рамках развития МТК, отказ Грузии от закупок вагонов метро у российского «Метровагонмаша» и испытания РЖД части инфраструктуры будущей ВСМ.

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