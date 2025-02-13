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Царьград

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Отражение атаки: системы Тверской области восстанавливаются после нападения БПЛА

Отражение атаки: системы Тверской области восстанавливаются после нападения БПЛА

В Тверской области были успешно отражены атаки девяти беспилотников. Оперативные службы и системы жизнеобеспечения продолжают работать в обычном режиме.

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