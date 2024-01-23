Медведев: Переход к многополярному миру не будет быстрым

Многополярный мир формируется постепенно, переход к нему не завершится быстро. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках встречи с представителями партий АСЕАН.
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