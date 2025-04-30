Небензя раскритиковал выступление замгенсека ООН Розмари Дикарло по Украине

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя раскритиковал заместителя Генерального секретаря организации Розмари Дикарло за ее заявление на заседании Совета Безопасности, посвященном Украине.
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