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Самолёт из Израиля был только поводом? Правда начинает потихоньку вылезать…

Самолёт из Израиля был только поводом? Правда начинает потихоньку вылезать…

Как сообщает Следственный комитет, "в районе аэропорта Махачкалы люди оказывали вооружённое сопротивление сотрудникам полиции".

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Комментарии
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Ирина52
Да это констатация ФАКТОВ! Вам подобные затыкали рот и обвиняли в антисоветизме тех, кто предупреждал об опасности развития смычки криминала и национализма в республиках - и пришел 1991!. Сейчас Вы то же самое повторяете, пляшете на тех же граблях, что повинны в  развале Югославии, Чехословакии, СССР ... Может быть, пора, наконец, прекратить эту политику? Кстати,Украина и есть живое доказательство опасности объединения национализма и криминала при внешнем управлении формально национальными властями, действующими в интересах своих боссов, а не своего народа. ... В РФ элита разделилась на колониальную администрацию и тех, кто видит в англосаксах конкурентов. Но до народа ни первым, ни вторым дела нет...
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8 час.
Ирина52
Подобный &quot;оптимизм&quot; не спас ни РИ, ни СССР. Я за РЕАЛИЗМ в политике.
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7 час.
Ирина52
У нас врачи из гос.системы (с зарплатой не выше 28 тысяч) бегут либо на пенсию, либо в платные клиники. Дошло до того, что  вместо терапевтов в поликлиниках работают фельдшера... Что касается высшей школы - картина та же. Только вместо поурочных разработок бесконечная переработка учебных планов и программ, по два-три раза за СЕМЕСТР , и при этом за пятилетку, в том числе  и по специальностям, по которым набора не было. И при этом требуют публикаций за рубежом на иностранных языках, в то время как преподавателям и на русском языке книги  некогда по специальности читать. Зато каждый год по несколько раз надо предоставлять новые сертификаты курсов ИПК,чаще всего по проблемам, не имеющим отношения к специализации  преподавателя. Сплошная артель напрасный труд... За нескольких отчисленных лентяев сокращают ставку преподавателя... МО сегодня - ИНОАГЕНТ НОМЕР ОДИН!
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7 час.

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