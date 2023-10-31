Как сообщает Следственный комитет, "в районе аэропорта Махачкалы люди оказывали вооружённое сопротивление сотрудникам полиции".
Самолёт из Израиля был только поводом? Правда начинает потихоньку вылезать…
Комментарии
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Ирина52
Да это констатация ФАКТОВ! Вам подобные затыкали рот и обвиняли в антисоветизме тех, кто предупреждал об опасности развития смычки криминала и национализма в республиках - и пришел 1991!. Сейчас Вы то же самое повторяете, пляшете на тех же граблях, что повинны в развале Югославии, Чехословакии, СССР ... Может быть, пора, наконец, прекратить эту политику? Кстати,Украина и есть живое доказательство опасности объединения национализма и криминала при внешнем управлении формально национальными властями, действующими в интересах своих боссов, а не своего народа. ... В РФ элита разделилась на колониальную администрацию и тех, кто видит в англосаксах конкурентов. Но до народа ни первым, ни вторым дела нет...
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8 час.
Ирина52
Подобный "оптимизм" не спас ни РИ, ни СССР. Я за РЕАЛИЗМ в политике.
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7 час.
Ирина52
У нас врачи из гос.системы (с зарплатой не выше 28 тысяч) бегут либо на пенсию, либо в платные клиники. Дошло до того, что вместо терапевтов в поликлиниках работают фельдшера... Что касается высшей школы - картина та же. Только вместо поурочных разработок бесконечная переработка учебных планов и программ, по два-три раза за СЕМЕСТР , и при этом за пятилетку, в том числе и по специальностям, по которым набора не было. И при этом требуют публикаций за рубежом на иностранных языках, в то время как преподавателям и на русском языке книги некогда по специальности читать. Зато каждый год по несколько раз надо предоставлять новые сертификаты курсов ИПК,чаще всего по проблемам, не имеющим отношения к специализации преподавателя. Сплошная артель напрасный труд... За нескольких отчисленных лентяев сокращают ставку преподавателя... МО сегодня - ИНОАГЕНТ НОМЕР ОДИН!
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7 час.
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