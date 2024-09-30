Маск: В случае победы демократы уничтожат американскую конституцию

Американский предприниматель Илон Маск, второй в списке Forbes богатейших людей мира, одной фразой в своем сообщении в соцсети X прокомментировал заявление спецпосланника президента США по вопросам климата Джона Керри о том, что основной закон страны мешает бороться с «дезинформацией» в соцсетях.