Маск: В случае победы демократы уничтожат американскую конституцию

Американский предприниматель Илон Маск, второй в списке Forbes богатейших людей мира, одной фразой в своем сообщении в соцсети X прокомментировал заявление спецпосланника президента США по вопросам климата Джона Керри о том, что основной закон страны мешает бороться с «дезинформацией» в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии