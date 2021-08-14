Что и следовало ожидать: первую диверсию в космосе совершили американцы

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫЧто и следовало ожидать: первую диверсию в космосе совершили американцы Хотя это, конечно, с какой стороны посмотреть. Диверсия вполне может быть расценена и как удачная.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAнатолий РайковИ ни кого не нашлось отпустить эту девочку погулять в открытый космос.Я бы за ней все люки и шлюзы закрыл бы. https://youtu.be/l8MCObqYPOAАнатолий ЛановойЕсли снести (стереть с лица земли) США, весь мир вздохнет. Там собрана ВСЯ мировая мразь.Комментировать
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