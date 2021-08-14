НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 817 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег
    У нас на Украине избыточная смертность от медициской реформы уже перевалила за 60 тыс. человек как минимум.. Когда ка...Россия: развал си...
  • Рафаэль Осэлэдко
    Яковлев-МРАЗЬ!!!Как агент Запада ...
  • Эдуард Николаев
    " 1991 года перед русскими хоть кто-то извинился!" золотые слова , но их ни кто из них не услышалСемье русского ма...

Что и следовало ожидать: первую диверсию в космосе совершили американцы

Что и следовало ожидать: первую диверсию в космосе совершили американцы

  Хотя это, конечно, с какой стороны посмотреть. Диверсия вполне может быть расценена и как удачная.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Aнатолий Райков
И ни кого не нашлось отпустить эту девочку погулять в открытый космос.Я бы за ней все люки и шлюзы закрыл бы. https://youtu.be/l8MCObqYPOA
Анатолий Лановой
Если снести (стереть с лица земли) США, весь мир вздохнет. Там собрана ВСЯ мировая мразь.

Картина дня

наверх