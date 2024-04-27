Ирина Винер: «Все, что было связано с Россией, стараются уничтожить. В гимнастике – так же, как и во всех других областях»

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) на три года удалила из правил пять элементов, названных именами российских гимнасток.
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