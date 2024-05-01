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Концерт группы «Звери» в Тюмени завершился скандалом

Накануне в Тюмени состоялся концерт популярной российской группы «Звери». Не обошлось без неприятных моментов — в какой-то момент находившаяся в неадекватном состоянии поклонница выбежала на сцену, чтобы обнять Романа Билыка….

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