Концерт группы «Звери» в Тюмени завершился скандалом

Накануне в Тюмени состоялся концерт популярной российской группы «Звери». Не обошлось без неприятных моментов — в какой-то момент находившаяся в неадекватном состоянии поклонница выбежала на сцену, чтобы обнять Романа Билыка….
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