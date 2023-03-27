Аргументы недели

98 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    Строить церкви слишком большая честь для бесноватого львовского мэра. Пусть поработает в каменоломнях и на рудниках.Мэр Львова Садовы...
  • Игорь Человек
    А что он нового сказал? Это так и есть в реальности!Экс-депутат Рады ...
  • Александр
    Вова пошутил.Политолог Марков ...

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в телеграм-канале представительства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх