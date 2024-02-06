Высокий пранк: как Вован и Лексус начали литературную революцию

Александр Симаков

Не согласен с автором в том, что эти "пейсатели" знали, что общаются с пранкерами. В противном случае Веллер не написал бы письмо украинскому руководству с инструкцией "как нам обсутроить Украину". Эти персонажи - сейчас пауки в европейской банке. И если нормальные люди обязательно бы предупредили своих коллег по "несчастью" о том, что они попали на пранкеров, эти действуют по приниципу - попал я, попади и ты.