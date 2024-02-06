Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Высокий пранк: как Вован и Лексус начали литературную революцию

Высокий пранк: как Вован и Лексус начали литературную революцию

Фото: Дмитрий Дубинский / Абзац О публикации русофобских откровений известных писателей – обозреватель «Абзаца» Игорь Караулов.

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Комментарии
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Александр Симаков
Не согласен с автором в том, что эти &quot;пейсатели&quot; знали, что общаются с пранкерами.  В противном случае Веллер не  написал бы письмо  украинскому руководству с инструкцией &quot;как нам обсутроить Украину&quot;.  Эти персонажи -  сейчас пауки в европейской банке.  И если нормальные люди обязательно бы предупредили своих коллег по &quot;несчастью&quot; о том, что они попали на пранкеров, эти действуют по приниципу - попал я, попади и ты.
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