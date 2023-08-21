Победа над 5 колонной в Ставрополье. Народ достучался до власти – вчерашняя история получила неожиданное продолжение

Еще немного позитива. Вчера написал короткую заметку про беспредел в Ставропольском крае. Жители одного из сел долгое время безрезультатно обивали пороги местной администрации с требованием уволить Светлану Шелар из детского садика "Ласточка".
Еще немного позитива. Вчера написал короткую заметку про беспредел в Ставропольском крае. Жители одного из сел долгое время безрезультатно обивали пороги местной администрации с требованием уволить Светлану Шелар из детского садика "Ласточка".
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