СССР-Россия

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Победа над 5 колонной в Ставрополье. Народ достучался до власти – вчерашняя история получила неожиданное продолжение

Победа над 5 колонной в Ставрополье. Народ достучался до власти – вчерашняя история получила неожиданное продолжение

Еще немного позитива. Вчера написал короткую заметку про беспредел в Ставропольском крае. Жители одного из сел долгое время безрезультатно обивали пороги местной администрации с требованием уволить Светлану Шелар из детского садика "Ласточка".

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Jolie
https://detsad21.siteedu.ru/teachers/shelar-svetlana-nikolaevna/
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12 час.

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