Nature: древняя черная дыра стала неактивной из-за поглощения избытка материи

Британские астрономы из Кембриджского и Оксфордского университетов при участии коллег из Италии и Испании обнаружили древнюю сверхмассивную черную дыру, которая поглотила слишком много материи и впала в "спячку".
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