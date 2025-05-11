ООН молчит: Фархан Хак без комментариев о предложении Путина Украине

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак отказался комментировать предложение Президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, запланированных на 15 мая в Стамбуле.
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